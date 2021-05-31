В Улан-Удэ премьеру оперы «Евгений Онегин» перенесли

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Бурятский театр оперы и балета сообщил о вынужденном переносе премьеры оперы «Евгений Онегин» (12+) Петра Чайковского, назначенной на 17 и 18 июня, по независящим от театра обстоятельствам. Премьера спектакля состоится в новом сезоне. Точные даты показов будут объявлены позднее.В театре принесли извинения зрителям за доставленные неудобства.Возврат билетов осуществляется по месту приобретения: