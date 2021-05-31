В Улан-Удэ премьеру оперы «Евгений Онегин» перенесли

Премьера состоится уже в новом сезоне
Бурятский театр оперы и балета сообщил о вынужденном переносе премьеры оперы «Евгений Онегин» (12+) Петра Чайковского, назначенной на 17 и 18 июня, по независящим от театра обстоятельствам. Премьера спектакля состоится в новом сезоне. Точные даты показов будут объявлены позднее.
В театре принесли извинения зрителям за доставленные неудобства.
Возврат билетов осуществляется по месту приобретения:
- для возврата электронных билетов перейдите по ссылке https://intickets.ru/refund/;
- для возврата билетов, приобретённых в театре, необходимо обратиться в кассу (21-36-00);
- если вы приобретали билет у одного из распространителей, свяжитесь с лицом, у которого купили билет.
Премьера состоится уже в новом сезоне
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