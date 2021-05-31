В Бурятии дети озеленили посёлок

Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника
Ребята из школьного лесничества «Друзья леса» присоединились к акции «Сад памяти» и помогли лесникам высадить саженцы в посёлке Юбилейный Баргузинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Юные лесники вместе с сотрудниками Куйтунского лесничества высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника.
- Очень приятно, что ребята проявили инициативу и помогли нам с посадкой. Они вообще очень ответственные – серьёзно относятся ко всему, что их интересует. Например, мы с ними ухаживаем за деревьями, которые высаживали в прошлом году. И никто из ребят не отлынивает, наоборот, стараются и интересуются, как лучше сделать, чтобы деревья побыстрее выросли, - с улыбкой рассказывает лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.
Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на воспитание экологической культуры и ответственности за окружающую среду.
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Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника
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