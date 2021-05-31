В Бурятии дети озеленили посёлок



Ребята из школьного лесничества «Друзья леса» присоединились к акции «Сад памяти» и помогли лесникам высадить саженцы в посёлке Юбилейный Баргузинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Юные лесники вместе с сотрудниками Куйтунского лесничества высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника.



- Очень приятно, что ребята проявили инициативу и помогли нам с посадкой. Они вообще очень ответственные – серьёзно относятся ко всему, что их интересует. Например, мы с ними ухаживаем за деревьями, которые высаживали в прошлом году. И никто из ребят не отлынивает, наоборот, стараются и интересуются, как лучше сделать, чтобы деревья побыстрее выросли, - с улыбкой рассказывает лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.



Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на воспитание экологической культуры и ответственности за окружающую среду.

