 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Бурятии дети озеленили посёлок

В Бурятии дети озеленили посёлок
Общество,  Фото:РАЛХ
Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника

Ребята из школьного лесничества «Друзья леса» присоединились к акции «Сад памяти» и помогли лесникам высадить саженцы в посёлке Юбилейный Баргузинского района, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
 
Юные лесники вместе с сотрудниками Куйтунского лесничества высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника.

- Очень приятно, что ребята проявили инициативу и помогли нам с посадкой. Они вообще очень ответственные – серьёзно относятся ко всему, что их интересует. Например, мы с ними ухаживаем за деревьями, которые высаживали в прошлом году. И никто из ребят не отлынивает, наоборот, стараются и интересуются, как лучше сделать, чтобы деревья побыстрее выросли, - с улыбкой рассказывает лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.

Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на воспитание экологической культуры и ответственности за окружающую среду. 
посадка деревьев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ премьеру оперы «Евгений Онегин» перенесли
В Улан-Удэ премьеру оперы «Евгений Онегин» перенесли
Общество, 31.05.2021
Премьера состоится уже в новом сезоне
В Бурятии осуждённые оказали помощь дому ребёнка
В Бурятии осуждённые оказали помощь дому ребёнка
Общество, 31.05.2021
Они перечислили средства на счёт детского дома
В Бурятии дети озеленили посёлок
В Бурятии дети озеленили посёлок
Общество, 31.05.2021
Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника
В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий
В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий
Общество, 31.05.2021
Сейчас подводятся итоги по корректности и уникальности заявок
В нацпарк Бурятии прилетели чёрные грифы
В нацпарк Бурятии прилетели чёрные грифы
Общество, 31.05.2021
Птицы включены в Красную книгу России и Бурятии
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой во Владивосток
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой во Владивосток
Общество, 31.05.2021
Он принял участие в межведомственном совещании
Житель Бурятии повредил машину сестры из мести
Житель Бурятии повредил машину сестры из мести
Общество, 31.05.2021
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
В Прибайкальском заказнике Бурятии высадили сосны и голубые ели
В Прибайкальском заказнике Бурятии высадили сосны и голубые ели
Общество, 31.05.2021
Для такой сложной местности был выбран комбинированный способ лесовосстановления
В микрорайоне Улан-Удэ проложат обводной канал
В микрорайоне Улан-Удэ проложат обводной канал
Общество, 31.05.2021
Под угрозой подтопления находятся 35 домов
В Бурятском театре драмы покажут спектакль «Гроза»
В Бурятском театре драмы покажут спектакль «Гроза»
Общество, 31.05.2021
Русскую классику на бурятском языке поставила приглашённый режиссёр из Москвы
В Бурятии в реанимации детской больницы умер 7-летний мальчик
В Бурятии в реанимации детской больницы умер 7-летний мальчик
Общество, 31.05.2021
Причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы
В Бурятии открыта «горячая линия» по детскому летнему отдыху
В Бурятии открыта «горячая линия» по детскому летнему отдыху
Общество, 31.05.2021
«Горячая линия» работает ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней
Житель Бурятии обокрал своих работодателей на 50 тысяч
Житель Бурятии обокрал своих работодателей на 50 тысяч
Общество, 31.05.2021
На суде молодой человек заявил, что забрал товары в счёт своей зарплаты  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^