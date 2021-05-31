В регионе подготовят программы поощрений для людей, завершивших вакцинацию от коронавируса
Производители Иркутской области предоставят скидку пожилым людям, сделавшим прививку от COVID-19. Систему поощрения старшего поколения обсудили сегодня, 31 мая, во время заседания оперативного штаба.
- Подобную практику начали применять в ряде других регионов России. Важно, что и представители бизнес-сообщества Иркутской области готовы поддержать такую идею. Хочу отметить, что участвующие в подобных программах компании демонстрируют пример социальной и гражданской ответственности бизнеса,- сказал Игорь Кобзев.
По словам председателя Совета директоров ОАО «Иркутский масложиркомбинат» Дмитрия Баймашева, предприятия: агрохолдинг «Саянский бройлер», группа предприятий «Янта» – готовы предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию клиентам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а СХАО «Белореченское» – продуктовые подарки.
- Мы готовим к печати специальные флаеры, которые будут выдаваться людям старшего поколения, завершившим вакцинацию,- сказал Дмитрий Баймашев.
Компания «Слата» также готова поддержать меры по поощрению провакцинированных людей старше 60 лет, предоставив им скидку на покупку в магазинах своей сети.
Губернатор Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения детально проработать с представителями бизнес-сообществ механизм предоставления поощрений, а также оценить реальные сроки начала их действия в регионе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области производители дадут скидку привившимся пенсионерам
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