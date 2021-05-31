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В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий

В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас подводятся итоги по корректности и уникальности заявок

Более 110 тысяч жителей республики приняли участие в голосовании на платформе 3.godsreda.ru, которое велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

Рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В выборе из 179 общественных территорий участвовали все 23 муниципальных образования. В данный момент подводятся итоги по корректности и уникальности заявок. Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году.

В Улан-Удэ на выбор гражданам были представлены общественные пространства: сквер «Зодчий», бульвар «Сиреневый», сквер «Яблоневый» и территория, прилегающая к Гостиным рядам. По предварительным данным, в голосовании лидирует сквер «Зодчий», за него отдали голоса порядка 22 тысяч жителей.

- Более ста тысяч жителей приняли участие в голосовании, это достаточно хороший показатель. Мы видим, что жители нашей республики активно принимают участие, и, конечно, этот факт очень радует. В ближайшее время будет создана комиссия, и в течение 10 дней подведут окончательные итоги, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Особую активность проявили в жители Улан-Удэ, Тункинского, Муйского, Баргузинского, Северо-Байкальского, Бичурского, Курумканского, Прибайкальского, Окинского и Заиграевского районов.

- Хотелось бы сказать всем гражданам спасибо за неравнодушие в выборе общественной территории в своём муниципальном образовании. Наша с вами работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается: вы можете принять участие как в выборе территории, так и в выполнении самих работ. Также хочу отметить, что рейтинговое голосование будет проходить ежегодно на единой федеральной платформе 3.городсреда.ру по выбору территорий на последующие годы, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин. 
голосование
 
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