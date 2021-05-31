В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий

Сейчас подводятся итоги по корректности и уникальности заявок
Более 110 тысяч жителей республики приняли участие в голосовании на платформе 3.godsreda.ru, которое велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В выборе из 179 общественных территорий участвовали все 23 муниципальных образования. В данный момент подводятся итоги по корректности и уникальности заявок. Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году.
В Улан-Удэ на выбор гражданам были представлены общественные пространства: сквер «Зодчий», бульвар «Сиреневый», сквер «Яблоневый» и территория, прилегающая к Гостиным рядам. По предварительным данным, в голосовании лидирует сквер «Зодчий», за него отдали голоса порядка 22 тысяч жителей.
- Более ста тысяч жителей приняли участие в голосовании, это достаточно хороший показатель. Мы видим, что жители нашей республики активно принимают участие, и, конечно, этот факт очень радует. В ближайшее время будет создана комиссия, и в течение 10 дней подведут окончательные итоги, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Особую активность проявили в жители Улан-Удэ, Тункинского, Муйского, Баргузинского, Северо-Байкальского, Бичурского, Курумканского, Прибайкальского, Окинского и Заиграевского районов.
- Хотелось бы сказать всем гражданам спасибо за неравнодушие в выборе общественной территории в своём муниципальном образовании. Наша с вами работа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается: вы можете принять участие как в выборе территории, так и в выполнении самих работ. Также хочу отметить, что рейтинговое голосование будет проходить ежегодно на единой федеральной платформе 3.городсреда.ру по выбору территорий на последующие годы, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
В Бурятии завершилось голосование по выбору общественных территорий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Премьера состоится уже в новом сезоне
Они перечислили средства на счёт детского дома
Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника
Сейчас подводятся итоги по корректности и уникальности заявок
Птицы включены в Красную книгу России и Бурятии
Они высаживали сеянцы несколько дней
Он принял участие в межведомственном совещании
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
Для такой сложной местности был выбран комбинированный способ лесовосстановления
Под угрозой подтопления находятся 35 домов
Русскую классику на бурятском языке поставила приглашённый режиссёр из Москвы
Причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы
«Горячая линия» работает ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней
На суде молодой человек заявил, что забрал товары в счёт своей зарплаты
Конкурс проходил в Саратове