По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный
Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил о снятии запрета на посещение лесов. 31 мая – последний день действия режима. Об этом зампред написал в своём телеграм-канале. В сообщении Андрей Гурулёв поблагодарил земляков за сознательное отношение к запрещающим мерам.
- В лесах уже не так сухо, всё позеленело, растительности достаточно, риск возгораний минимальный. Хочу поблагодарить всех, кто к этой мере отнёсся с пониманием и соблюдал введённые ограничения. Пожаров в этом году у нас кратно поменьше, помогла и дождливая погода, конечно. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, поэтому такие ограничения мы вынуждены предпринимать. В этом году впервые, наверное, оставили такую большую зону для прогулок и занятий спортом в границах Читы. Эксперимент можно назвать благополучным – Чита в этом году практически не горит,- отметил зампред правительства.
Также вице-премьер призвал забайкальцев сохранять трепетное отношение к природе и поздравил всех с наступлением лета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экзамены продлятся по 2 июля
Столица Забайкалья отпраздновала День города
Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе
Иволгинцы приняли участие в областном турнире «Золотой Монгкон»
По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный
Александра Березовская завоевала золотую медаль по женской борьбе в весовой категории до 36 кг
Победителем в своей весовой категории стал Дмитрий Коломин
Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства
Михаил Асташов одержал победу во всех дисциплинах
На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях
Комиссия осмотрела ремонт дорог в Поселье и Тулунже
В документалке расскажут о парне, пропавшем весной 2017 года
Премьера состоится уже в новом сезоне
Они перечислили средства на счёт детского дома
Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника