В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня

По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный



Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил о снятии запрета на посещение лесов. 31 мая – последний день действия режима. Об этом зампред написал в своём телеграм-канале. В сообщении Андрей Гурулёв поблагодарил земляков за сознательное отношение к запрещающим мерам.



- В лесах уже не так сухо, всё позеленело, растительности достаточно, риск возгораний минимальный. Хочу поблагодарить всех, кто к этой мере отнёсся с пониманием и соблюдал введённые ограничения. Пожаров в этом году у нас кратно поменьше, помогла и дождливая погода, конечно. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, поэтому такие ограничения мы вынуждены предпринимать. В этом году впервые, наверное, оставили такую большую зону для прогулок и занятий спортом в границах Читы. Эксперимент можно назвать благополучным – Чита в этом году практически не горит,- отметил зампред правительства.



Также вице-премьер призвал забайкальцев сохранять трепетное отношение к природе и поздравил всех с наступлением лета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

