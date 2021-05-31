Он принял участие в межведомственном совещании
В понедельник, 31 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов работает во Владивостоке. Он стал участником межведомственного совещания Генеральной прокуратуры России, полномочного представителя президента России в ДФО и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Участие в совещании приняли заместитель председателя правительства РФ – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Приамурья Василий Орлов, дальневосточные губернаторы.
Основным вопросом заседания стало снижение административного давления на бизнес, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока путём совершенствования контрольно-надзорной деятельности. В ходе заседания Алексей Цыденов выступил с докладом на тему «О соблюдении требований экологического законодательства (вода, воздух) в части обеспечения безопасной среды».
По итогам совещания участники выработали комплекс мероприятий по развитию территорий опережающего развития и свободного порта «Владивосток», противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в этой сфере.
Глава Бурятии выехал с рабочей поездкой во Владивосток
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