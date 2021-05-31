В Бурятии определились участники фестиваля «Золотой голос Байкала»
31 мая на правительственном брифинге Николай Емонаков, замминистра культуры Бурятии, и Жаргал Жалсанов, художественный руководитель театра песни и танца «Байкал», рассказали о международном фестивале «Золотой голос Байкала», который пройдёт с 20 по 23 июля в Улан-Удэ.
Францию, Камерун, Казахстан, Индию, Италию и регионы России представят этно-певцы и музыкальные группы, которые поборются за призовой фонд в один миллион рублей. В первом туре конкурсанты представят на суд жюри песни из своего репертуара. Во втором их оценят уже в исполнительстве бурятской песни в сопровождении национального оркестра Бурятии. Третьим, внеконкурсным, этапом им предстоит исполнить бурятскую песню в дуэтах с солистами театра «Байкал».
Открытие фестиваля и концерт с участием театра «Байкал» и членов жюри состоится 20 июля. На следующий день этно-певцов ждёт сразу первый и второй этап конкурса. 22 июля бурятские песни прозвучат в дуэтах с артистами Бурятии, а 23 июля пройдёт финальный гала-концерт, объявление победителей и награждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 6+
Справка
Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году. В нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран, удивившие публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни. В этом году фестиваль предполагает конкурсную программу, но уже этнических исполнителей.
Обладатель гран-при получит 500 тысяч рублей. Лауреаты первой, второй и третьей степени – 250 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Фестиваль приурочен к празднованию столетия Республики Бурятия.
В Улан-Удэ певцы и группы поборются за миллион рублей
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