 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Улан-Удэ певцы и группы поборются за миллион рублей

В Улан-Удэ певцы и группы поборются за миллион рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии определились участники фестиваля «Золотой голос Байкала»

31 мая на правительственном брифинге Николай Емонаков, замминистра культуры Бурятии, и Жаргал Жалсанов, художественный руководитель театра песни и танца «Байкал», рассказали о международном фестивале «Золотой голос Байкала», который пройдёт с 20 по 23 июля в Улан-Удэ.

Францию, Камерун, Казахстан, Индию, Италию и регионы России представят этно-певцы и музыкальные группы, которые поборются за призовой фонд в один миллион рублей. В первом туре конкурсанты представят на суд жюри песни из своего репертуара. Во втором их оценят уже в исполнительстве бурятской песни в сопровождении национального оркестра Бурятии. Третьим, внеконкурсным, этапом им предстоит исполнить бурятскую песню в дуэтах с солистами театра «Байкал».

Открытие фестиваля и концерт с участием театра «Байкал» и членов жюри состоится 20 июля. На следующий день этно-певцов ждёт сразу первый и второй этап конкурса. 22 июля бурятские песни прозвучат в дуэтах с артистами Бурятии, а 23 июля пройдёт финальный гала-концерт, объявление победителей и награждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 6+

Справка

Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году. В нём приняли участие эстрадные певцы из разных стран, удивившие публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни. В этом году фестиваль предполагает конкурсную программу, но уже этнических исполнителей.

Обладатель гран-при получит 500 тысяч рублей. Лауреаты первой, второй и третьей степени – 250 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. Фестиваль приурочен к празднованию столетия Республики Бурятия.
фестиваль конкурс Бурятия Байкал Улан-Удэ вокальный конкурс этническая музыка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье драмтеатру хотят присвоить имя Николая Березина
В Забайкалье драмтеатру хотят присвоить имя Николая Березина
Общество, 31.05.2021
Вопрос о присвоении будет рассмотрен в Думе
Иркутск посетили участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»
Иркутск посетили участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»
Общество, 31.05.2021
Участники выразили благодарность сибирякам, которые защитили Белоруссию в годы Великой Отечественной войны
В Бурятии среди инвалидов проведут чемпионат «Кулинарный расколбас»
В Бурятии среди инвалидов проведут чемпионат «Кулинарный расколбас»
Общество, 31.05.2021
В республике реализуется социальный проект «Кулинарная школа»
В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят
В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят
Общество, 31.05.2021
Самка турпана вывела своё потомство в одном из хозяйств края
В Иркутской области производители дадут скидку привившимся пенсионерам
В Иркутской области производители дадут скидку привившимся пенсионерам
Общество, 31.05.2021
В регионе подготовят программы поощрений для людей, завершивших вакцинацию от коронавируса
Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города
Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города
Общество, 31.05.2021
Столица Забайкалья отпраздновала День города
Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Общество, 31.05.2021
Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе
Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество, 31.05.2021
Иволгинцы приняли участие в областном турнире «Золотой Монгкон»
В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня
В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня
Общество, 31.05.2021
По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный
Борица из Усть-Ордынского округа выиграла первенство Европы
Борица из Усть-Ордынского округа выиграла первенство Европы
Общество, 31.05.2021
Александра Березовская завоевала золотую медаль по женской борьбе в весовой категории до 36 кг
Гиревики Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Европы
Гиревики Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Европы
Общество, 31.05.2021
Победителем в своей весовой категории стал Дмитрий Коломин
В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала
В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала
Общество, 31.05.2021
Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства
Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону
Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону
Общество, 31.05.2021
Михаил Асташов одержал победу во всех дисциплинах
Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство 24-летнего парня
Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство 24-летнего парня
Общество, 31.05.2021
На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^