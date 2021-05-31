В Бурятии лесники и сельчане высадили более 200 тысяч сеянцев сосны

Они высаживали сеянцы несколько дней



Сотрудники Заиграевского лесхоза и лесничества высадили более 200 тысяч сеянцев сосны. Помочь лесникам в посадке решили жители сёл Онохой, Старый Онохой и Илька.



Перед посадкой лесники расчистили территорию от захламленности и проложили борозды.



- Уже второй год в подготовке почвы нам помогают лесохозяйственные тракторы, которые поступили в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Тракторы очень мощные и маневренные, с легкостью справляются с прокладкой борозд и вспашкой земли, - рассказал руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.



В посадке приняло участие около 50 человек. Совместными силами лесники и неравнодушные жители восстановили более 60 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2016 года.



- Мы высаживали сеянцы несколько дней, но это лишь малая часть того, что мы можем сделать для природы. Я считаю, что каждый человек должен соблюдать правила поведения в лесу – не бросать мусор, не разводить костры. Только так мы сможем сохранить всю красоту леса для будущих поколений, - поделился участник Андрей.



С каждым годом площади восстановленных лесов в Бурятии увеличиваются. В прошлом году посадки проведены на площади более 1000 га при плане в 900 га. В этом году лесники Бурятии планируют посадки на площади 1,8 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.







