Они высаживали сеянцы несколько дней
Сотрудники Заиграевского лесхоза и лесничества высадили более 200 тысяч сеянцев сосны. Помочь лесникам в посадке решили жители сёл Онохой, Старый Онохой и Илька.
Перед посадкой лесники расчистили территорию от захламленности и проложили борозды.
- Уже второй год в подготовке почвы нам помогают лесохозяйственные тракторы, которые поступили в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Тракторы очень мощные и маневренные, с легкостью справляются с прокладкой борозд и вспашкой земли, - рассказал руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.
В посадке приняло участие около 50 человек. Совместными силами лесники и неравнодушные жители восстановили более 60 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2016 года.
- Мы высаживали сеянцы несколько дней, но это лишь малая часть того, что мы можем сделать для природы. Я считаю, что каждый человек должен соблюдать правила поведения в лесу – не бросать мусор, не разводить костры. Только так мы сможем сохранить всю красоту леса для будущих поколений, - поделился участник Андрей.
С каждым годом площади восстановленных лесов в Бурятии увеличиваются. В прошлом году посадки проведены на площади более 1000 га при плане в 900 га. В этом году лесники Бурятии планируют посадки на площади 1,8 тысяч га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии лесники и сельчане высадили более 200 тысяч сеянцев сосны
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