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В Прибайкальском заказнике Бурятии высадили сосны и голубые ели

В Прибайкальском заказнике Бурятии высадили сосны и голубые ели
Общество,  Фото:РАЛХ
Для такой сложной местности был выбран комбинированный способ лесовосстановления

На особо охраняемой природной территории в Бурятии начались мероприятия по восстановлению. Сотрудники Кикинского и Байкальского лесхозов, республиканского агентства лесного хозяйства, Бурприроды, министерства природных ресурсов Бурятии и природоохранной прокуратуры объединились для восстановления погибшего от пожаров леса.

- Для такой сложной местности, где законом запрещена любая механизированная обработка почвы, был выбран комбинированный способ лесовосстановления. Такой способ применяется в республике впервые, и как отмечают специалисты, первые результаты можно будет наблюдать уже этой осенью, - отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Участники посадки высадили сеянцы сосны с открытой и закрытой корневой системой, голубые ели с закрытой корневой системой и провели посев семян сосны.

- Сеянцы с закрытой корневой системой растут намного быстрее, чем с открытой системой. Мы надеемся на хорошую эффективность, поскольку сеянцы с закрытой корневой системой, как правило, лучше приживаются и акклиматизируются к окружающей среде, - поделился Александр Гусев, консультант отдела воспроизводства агентства лесного хозяйства.

Работа по лесовосстановлению на особо охраняемой природной территории ещё займёт не один десяток лет. Именно благодаря технологии посева семян и закону о компенсационном лесовосстановлении можно быстрее вырастить маленькие сосенки.

- Сегодня идёт реконструкция Байкало-Амурской железной дороги, при которой будет строительство линий электропередач. В рамках компенсационного лесовосстановления Восточно-Сибирская железная дорога обязуется за одно срубленное дерево посадить пять деревьев на землях лесного фонда. В течение последующих 3-4 лет, мы за счёт этих средств можем восстановить погибшую территорию, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.

За один день участники высадили более 30 тысяч сеянцев лесных растений на площади 8,8 га. Кроме этого, посев семян в Прибайкальском заказнике ещё продолжается. Специалисты посеют семена на общей площади более 30 га. Осенью же сотрудники лесного хозяйства проинспектируют лесовосстановительные мероприятия и вынесут вердикт, – какой из способов восстановления наиболее эффективен непосредственно для территории Прибайкальского заказника. 
лесовосстановление
 
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