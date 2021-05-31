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Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры

Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Общество,  Фото:пресс-служба РСАШ РБ
Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе

28 мая в Татарстане завершился чемпионат России по спорту глухих по пулевой стрельбе. В соревновании участвовали 120 спортсменов из 24 регионов страны.

Сборная Бурятии завоевала 8 медалей и второе общекомандное место. Как сообщалось ранее, медали в личном первенстве выиграли Анатолий Гаськов, Николай Мосоров, Александра Бобоева и Николай Дорожкин. В командном миксте из пневматической винтовки победили Александра Бобоева и Константин Болдарев.

Победы Анатолия Гаськова, Александры Бобоевой и Николая Мосорова на этих соревнованиях помимо медалей принесли и путёвки на Сурдлимпийские игры. В резервный состав попал Константин Болдарев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорт и молодёжной политики РБ.
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