Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе
28 мая в Татарстане завершился чемпионат России по спорту глухих по пулевой стрельбе. В соревновании участвовали 120 спортсменов из 24 регионов страны.
Сборная Бурятии завоевала 8 медалей и второе общекомандное место. Как сообщалось ранее, медали в личном первенстве выиграли Анатолий Гаськов, Николай Мосоров, Александра Бобоева и Николай Дорожкин. В командном миксте из пневматической винтовки победили Александра Бобоева и Константин Болдарев.
Победы Анатолия Гаськова, Александры Бобоевой и Николая Мосорова на этих соревнованиях помимо медалей принесли и путёвки на Сурдлимпийские игры. В резервный состав попал Константин Болдарев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорт и молодёжной политики РБ.
Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экзамены продлятся по 2 июля
Столица Забайкалья отпраздновала День города
Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе
Иволгинцы приняли участие в областном турнире «Золотой Монгкон»
По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный
Александра Березовская завоевала золотую медаль по женской борьбе в весовой категории до 36 кг
Победителем в своей весовой категории стал Дмитрий Коломин
Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства
Михаил Асташов одержал победу во всех дисциплинах
На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях
Комиссия осмотрела ремонт дорог в Поселье и Тулунже
В документалке расскажут о парне, пропавшем весной 2017 года
Премьера состоится уже в новом сезоне
Они перечислили средства на счёт детского дома
Школьники высадили 50 саженцев черёмухи, рябины, боярышника и шиповника