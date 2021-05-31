Под угрозой подтопления находятся 35 домов
В Улан-Удэ ситуация в посёлке Тулунжа остаётся на контроле городских служб. На 30 мая уровень воды в реке Тулунжа составил 65 см. Под угрозой подтопления находятся 35 домов по улицам Княжеская и Казачья.
- На сегодня запланированы работы по проведению обводного канала вдоль переулка Тулунжинский и ООО «Элит Лайн» протяжённостью около 300 метров на территории Иволгинского района, - сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Для проведения работ привлечены четыре единицы техники, восемь человек. 28 мая комбинат по благоустройству провёл работы по расчистке русла.
Представители администрации Советского района, управления по ЧС, администрации Иволгинского района, республиканского агентства ГО и ЧС, МУП «Водоканал», комитета городского хозяйства провели подворный обход дачного товарищества «Современник». Отмечается подъём уровня воды в карьере «Тулунжа», проведено обследование жилмассива в береговой линии.
В 39 домах наблюдается незначительный выход грунтовых вод в подпольях и на приусадебных участках, где проживают 130 человек, в том числе 52 ребёнка, 1 инвалид, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 мая заместитель мэра Олег Екимовский подписал решение о вводе в Улан-Удэ режима повышенной готовности из-за увеличения уровня воды в реке Тулунжа.
В микрорайоне Улан-Удэ проложат обводной канал
Общество, Фото:
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