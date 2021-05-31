Житель Бурятии повредил машину сестры из мести

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Ущерб составил более 40 тысяч рублей



В Северобайкальске женщина не пустила брата домой к родителям. В отместку мужчина повредил её автомобиль – пинал ногами двери и крылья с левой стороны. Пострадавшая увидела всё это в окно и сообщила в полицию.



Получив сообщение о правонарушении, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого по ориентировке.



Задержанный, 29-летний северобайкалец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



- По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

