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В Бурятском театре драмы покажут спектакль «Гроза»

В Бурятском театре драмы покажут спектакль «Гроза»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Русскую классику на бурятском языке поставила приглашённый режиссёр из Москвы

Пьеса Александра Островского «Гроза» зазвучит на бурятском языке. 16 и 17 июня в Бурятском драматическом театре драмы покажут премьерный спектакль «Аадар».

- Это дебютный спектакль, где были задействованы наши первые, и пока единственные целевые выпускники национальной студии знаменитого института имени Щукина. Однако из-за ограничительных мероприятий сдача постановки «Аадар» прошла в августе 2020 года в закрытом режиме: без зрителей и прессы. В середине июня публика, наконец, сможет оценить игру молодых артистов в необычной постановке по русской классике, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Русскую классику на бурятском языке поставила приглашённый режиссёр из Москвы Виктория Печерникова.

«Островский – мой любимый автор из русских драматургов, к тому же, я делала отрывок из «Грозы», когда училась в ГИТИСе, это моя любимая пьеса у Островского. Когда Саян Цыдыпович предложил поставить «Грозу» в Буряад театре, я сразу сказала «да». Это большая удача, когда ты можешь поставить русскую классику в ином культурном пространстве. Искать различия в культурах и то, что нас объединяет – единое и близкое всем людям на земле. Я стараюсь быть внимательна к тому, где ставлю спектакли. Для меня важно, чтобы мой спектакль стал близок жителям именно этого города» – рассказала режиссёр спектакля «Аадар» Виктория Печерникова.

В произведении Александра Островского Катерина, Кабаниха, Дикой и другие персонажи живут в вымышленном городе Калинов на реке Волга. В спектакле же по задумке режиссёра действие разворачивается в закрытой общине, которая живёт по своим законам. Их каждый день полон мистических ритуалов и обрядов. Это то ли далекое прошлое, то ли возможное постапокалиптическое будущее.

Хореографом спектакля «Аадар» выступил Павел Окунев. Музыку к постановке написала Сойжин Жамбалова, аранжировщик – Юрий Банзаров. Художник – номинант национальной театральной премии «Золотая маска-2021» Анна Бубнова. Перевод на бурятский язык сделала Дабацу Юндунова.

Возрастное ограничение: 12+

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