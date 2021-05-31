Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства
С 31 мая по 6 июня в Бурятии возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населённых пунктах:
- Бичура, 31 мая, 1 июня - РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 12:00 до 17:00;
- Улан-Удэ, 31 мая, 1 и 2 июня - РТРС-2, Радио России + ГТРК «Бурятия», Маяк + ГТРК «Бурятия», Вести ФМ + ГТРК «Бурятия», Радио Шансон, Радио Энергия FM с 10:00 до 16:00;
- Улан-Удэ, 31 мая, 1 и 2 июня - РТРС-1 с 10:30 до 16:00.
В это время на станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала
Общество, Фото:
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