В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала

Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства



С 31 мая по 6 июня в Бурятии возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населённых пунктах:

- Бичура, 31 мая, 1 июня - РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 12:00 до 17:00;

- Улан-Удэ, 31 мая, 1 и 2 июня - РТРС-2, Радио России + ГТРК «Бурятия», Маяк + ГТРК «Бурятия», Вести ФМ + ГТРК «Бурятия», Радио Шансон, Радио Энергия FM с 10:00 до 16:00;

- Улан-Удэ, 31 мая, 1 и 2 июня - РТРС-1 с 10:30 до 16:00.



В это время на станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.



Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

