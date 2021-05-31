В Бурятии открыта «горячая линия» по детскому летнему отдыху

«Горячая линия» работает ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней



С 31 мая по 11 июня организовано тематическое консультирование жителей по вопросам качества и безопасности детского отдыха, а также действующих обязательных требований санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей и технического регулирования. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Граждане могут получить интересующую их информацию по телефонам «горячей линии»: 8 (3012) 41-02-88; 8 (3012) 37-15-30.



«Горячая линия» работает ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00.



Кроме того, граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора (ЕКЦ) по номеру 8-800-555-49-43 (работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный).



