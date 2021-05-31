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Житель Бурятии обокрал своих работодателей на 50 тысяч

Житель Бурятии обокрал своих работодателей на 50 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
На суде молодой человек заявил, что забрал товары в счёт своей зарплаты

24 мая Баунтовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя, который украл товар в магазинах своих работодателей. Будучи работником торговых центров, парень совершил несколько краж, причинив своим работодателям ущерб в общей сложности почти на 52 тысячи рублей.

В первый раз молодой человек украл товар на сумму более 41000 рублей (8 карт памяти, смарт-часы, 2 смартфона, мобильный телефон, флэш-карты). Украденное он затем продал в Улан-Удэ за 20 тысяч рублей. И спустя 3 месяца в другом торговом центре он украл набор постельного белья и сигареты на 6449 рублей, а у другого работодателя подсудимый стащил сигареты на сумму 4291 рубль.

Камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах, зафиксировали все факты хищения имущества подсудимым.

На суде парень свою вину признал частично, пояснив - умысла на хищение у него не было, поскольку его работодатели не выплачивали заработную плату, в связи с чем, он в счёт своей зарплаты забрал товары (сигареты, постельное белье). Вину в совершении кражи смартфонов, карт памяти и прочего не признал, однако суд к доводам подсудимого отнёсся скептически.

Органом предварительного следствия действия жителя района по 2 эпизодам были квалифицированы как кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

- Суд не согласился с такой квалификацией содеянного, указав, что не представлены сведения о том, что в результате данного хищения потерпевшие были поставлены в трудное материальное положение или сложную жизненную ситуацию, - отметили в пресс-службе суда.

Индивидуальные предприниматели отказались представить в суд справку о своих доходах, но с учётом наличия в собственности потерпевших зданий торговых центров, автомобилей, суд пришёл к выводу о том, что вменённый квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба потерпевшему» нельзя признать обоснованным. И переквалифицировал действия парня с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ, соответственно – с кражи с причинением значительного ущерба гражданину на кражу.

Приговором суда парень признан виновным. Путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание в виде в виде 450 часов обязательных работ. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с подсудимого взыскано в пользу потерпевших в счёт возмещения материального вреда в общей сложности почти 52 тысячи рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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