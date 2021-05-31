В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Самка турпана вывела своё потомство в одном из хозяйств края



В середине мая житель забайкальского села Билитуй обратился в ветстанцию за советом, чем кормить утят. Как оказалось, на его стоянке в кошаре самка турпана свила гнездо, вывела своё потомство и улетела, оставив птенцов. Об этом рассказала начальник ветеринарной станции Алиса Сафронова.



- Турпаны из семейства утиные как правило вьют гнёзда рядом с водоёмом. Это первый случай в районе, когда дикая птица свила гнездо в хозпостройке. Обычно маленьких птенцов кормят варёными яйцами, кашей или зелёной травой, но от этого корма утята отказались, - пояснила Алиса Сафронова.



Домашние птицы не приняли 11 утят. Удивительно то, что свою защиту маленькие турпаны нашли рядом с индюком. Целый день он опекал птенцов, которые от него не отходили ни на шаг.



Начальник ветеринарной станции также рассказала, что расстояние от кошары до ближайшего водоёма порядка трёх километров. Птенцы самостоятельно не способны преодолеть такой путь. Поэтому, чтобы не подвергать их опасности, ветспециалисты совместно с хозяином стоянки донесли их до пруда Шарасун и выпустили. Спустя время появилась мама птенцов и увела за собой своё потомство. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

