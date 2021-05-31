 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят

В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Самка турпана вывела своё потомство в одном из хозяйств края

В середине мая житель забайкальского села Билитуй обратился в ветстанцию за советом, чем кормить утят. Как оказалось, на его стоянке в кошаре самка турпана свила гнездо, вывела своё потомство и улетела, оставив птенцов. Об этом рассказала начальник ветеринарной станции Алиса Сафронова.

- Турпаны из семейства утиные как правило вьют гнёзда рядом с водоёмом. Это первый случай в районе, когда дикая птица свила гнездо в хозпостройке. Обычно маленьких птенцов кормят варёными яйцами, кашей или зелёной травой, но от этого корма утята отказались, - пояснила Алиса Сафронова.

Домашние птицы не приняли 11 утят. Удивительно то, что свою защиту маленькие турпаны нашли рядом с индюком. Целый день он опекал птенцов, которые от него не отходили ни на шаг.

Начальник ветеринарной станции также рассказала, что расстояние от кошары до ближайшего водоёма порядка трёх километров. Птенцы самостоятельно не способны преодолеть такой путь. Поэтому, чтобы не подвергать их опасности, ветспециалисты совместно с хозяином стоянки донесли их до пруда Шарасун и выпустили. Спустя время появилась мама птенцов и увела за собой своё потомство. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария дикие животные птицы турпан индюк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье драмтеатру хотят присвоить имя Николая Березина
В Забайкалье драмтеатру хотят присвоить имя Николая Березина
Общество, 31.05.2021
Вопрос о присвоении будет рассмотрен в Думе
Иркутск посетили участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»
Иркутск посетили участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»
Общество, 31.05.2021
Участники выразили благодарность сибирякам, которые защитили Белоруссию в годы Великой Отечественной войны
В Бурятии среди инвалидов проведут чемпионат «Кулинарный расколбас»
В Бурятии среди инвалидов проведут чемпионат «Кулинарный расколбас»
Общество, 31.05.2021
В республике реализуется социальный проект «Кулинарная школа»
В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят
В Забайкалье индюк взял под опеку диких утят
Общество, 31.05.2021
Самка турпана вывела своё потомство в одном из хозяйств края
В Иркутской области производители дадут скидку привившимся пенсионерам
В Иркутской области производители дадут скидку привившимся пенсионерам
Общество, 31.05.2021
В регионе подготовят программы поощрений для людей, завершивших вакцинацию от коронавируса
Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города
Чита отметила 170-летие присвоения статуса областного города
Общество, 31.05.2021
Столица Забайкалья отпраздновала День города
Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Пулевики Бурятии отобрались на Сурдлимпийские игры
Общество, 31.05.2021
Сборная республики стала второй на чемпионате России по спорту глухих по пулевой стрельбе
Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Тайбоксёры Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество, 31.05.2021
Иволгинцы приняли участие в областном турнире «Золотой Монгкон»
В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня
В Забайкалье запрет на посещение лесов снимут 1 июня
Общество, 31.05.2021
По словам вице-премьера края, риск возгораний минимальный
Борица из Усть-Ордынского округа выиграла первенство Европы
Борица из Усть-Ордынского округа выиграла первенство Европы
Общество, 31.05.2021
Александра Березовская завоевала золотую медаль по женской борьбе в весовой категории до 36 кг
Гиревики Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Европы
Гиревики Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Европы
Общество, 31.05.2021
Победителем в своей весовой категории стал Дмитрий Коломин
В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала
В Бурятии возможны отключения телерадиосигнала
Общество, 31.05.2021
Жителям республики приносят извинения за возможные неудобства
Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону
Спортсмен из Бурятии выиграл чемпионат России по паратриатлону
Общество, 31.05.2021
Михаил Асташов одержал победу во всех дисциплинах
Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство 24-летнего парня
Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство 24-летнего парня
Общество, 31.05.2021
На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^