Александра Березовская завоевала золотую медаль по женской борьбе в весовой категории до 36 кг
Уроженка Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Александра Березовская завоевала золотую медаль на первенстве Европы по женской вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое с 27 по 30 мая проходило в Софии в Болгарии. Она выступала в весовой категории до 36 килограммов.
В финале Александра Березовская уверенно выиграла у представительницы Украины Александры Карбовской со счётом 12:2, которая стала серебряным призёром турнира. Бронзовую медаль в этой весовой категории получила белорусская спортсменка Алина Мажаровская.
Александра Березовская тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой у Александра Хаптагаева.
Накануне спортсменка вернулась домой. В аэропорту Иркутска Александру Березовскую и её тренера Александра Хаптагаева встречали родственники спортсменки, вице-президент федерации вольной борьбы Иркутской области Константин Куликов, старший тренер сборной Иркутской области по женской борьбе Камиль Джиганчин и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Борица из Усть-Ордынского округа выиграла первенство Европы
Общество, Фото:
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