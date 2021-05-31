Росгвардейцы Бурятии стали призёрами конкурса «Солдаты антитеррора»

Конкурс проходил в Саратове



Всероссийский ведомственный смотр-конкурс состоялся в Саратове. В течение пяти дней около 180 участников финального этапа демонстрировали свои таланты и профессиональное мастерство в семи номинациях: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение» и «Изобразительное искусство», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



В этом году смотр-конкурс «Солдаты антитеррора» приурочен к 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию Росгвардии. В рамках мероприятия проводились концерты творческих коллективов Росгвардии во дворцах культуры и на открытых площадках для жителей и гостей Саратова, мастер-классы по изобразительному искусству для учащихся классов Росгвардии, образовательных учреждений областного центра и участников детско-юношеского патриотического движения «Гвардейская смена».



По результатам конкурса квартет из сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Бурятии занял II место в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли», исполнив песню TG и Брендона Стоуна «Героям посвящается». Победители и призёры конкурса были награждены грамотами и кубками.



