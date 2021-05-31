К концу недели погода улучшится
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июня по республике: ночью по северной половине, днём на большей части территории дожди, в горных районах с мокрым снегом, местами сильные осадки. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +1, +6, по юго-западным и северным районам -2,-7, заморозки, днём +7, +12, местами до +17, по крайнему северу до +21.
В Улан-Удэ завтра, 1 июня, ночью без существенных осадков, днём дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +7, +9.
2 июня по республике: в первой половине ночи дожди, в горных районах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков, местами короткие грозовые дожди. Ветер северо-западный 6-11, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1, +7, по северу и юго-западу местами -1,-6, заморозки, днем +19, +24, местами +10, +15.
3 июня по республике: преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4, +9, по юго-западу и северу местами 0, -5, заморозки, днём +24, +29, местами +14, +19.
Начало лета в Бурятии выдастся дождливым
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