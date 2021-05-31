Аэропорт «Байкал» начнёт принимать международные рейсы с 1 июня

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первые международные рейсы прибудут из Узбекистана



С 1 июня аэропорт «Байкал» начнёт принимать первые международные рейсы. В свою очередь, из ряда международных аэропортов России такие перевозки разрешены по ограниченному перечню направлений.



- До введения противоэпидемиологических ограничений, пассажиропоток по международным направлениям в международном аэропорту «Байкал» составляли порядка 40 тысяч пассажиров в год. Одним из основных международных направлений является Монголия, Корея и Китай. В то же время мы прорабатываем вопрос о развитии воздушного сообщения внутри страны. Так, в апреле было открыто новое направление «Улан-Удэ-Томск» билеты на который можно купить по субсидированному тарифу, - рассказал Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



- Пока международные пассажирские сообщения воздушным транспортом с иностранными государствами ограничены, поэтому, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на территории России с 1 июня аэропорт «Байкал» начнёт принимать первые международные рейсы из Узбекистана, столицы Ташкента. В плане международные рейсы из Таджикистана, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



Как сообщили в региональном минтрансе, сейчас аэропорт «Байкал» обеспечивает соблюдение всех неукоснительных требований и методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемиологических ограничений, введённых в условиях COVID-19, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации.