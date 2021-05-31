Первые международные рейсы прибудут из Узбекистана
С 1 июня аэропорт «Байкал» начнёт принимать первые международные рейсы. В свою очередь, из ряда международных аэропортов России такие перевозки разрешены по ограниченному перечню направлений.
- До введения противоэпидемиологических ограничений, пассажиропоток по международным направлениям в международном аэропорту «Байкал» составляли порядка 40 тысяч пассажиров в год. Одним из основных международных направлений является Монголия, Корея и Китай. В то же время мы прорабатываем вопрос о развитии воздушного сообщения внутри страны. Так, в апреле было открыто новое направление «Улан-Удэ-Томск» билеты на который можно купить по субсидированному тарифу, - рассказал Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.
- Пока международные пассажирские сообщения воздушным транспортом с иностранными государствами ограничены, поэтому, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на территории России с 1 июня аэропорт «Байкал» начнёт принимать первые международные рейсы из Узбекистана, столицы Ташкента. В плане международные рейсы из Таджикистана, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Как сообщили в региональном минтрансе, сейчас аэропорт «Байкал» обеспечивает соблюдение всех неукоснительных требований и методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемиологических ограничений, введённых в условиях COVID-19, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации.
Аэропорт «Байкал» начнёт принимать международные рейсы с 1 июня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На суде молодой человек заявил, что забрал товары в счёт своей зарплаты
Конкурс проходил в Саратове
К концу недели погода улучшится
Первые международные рейсы прибудут из Узбекистана
Взрослые и школьники смогли увидеть военную технику, оружие и интерактивную выставку. ВИДЕО
Усиление мер коснулось спортивных мероприятий и поликлиник
Снег выпал в последний день весны
Настоятель дацана предложил возродить традицию курумканских бурят
На крыше машины были обнаружены сварные швы кустарного производства
Среди них одно золото
Средства на возведение субургана собрали жители
Накануне заболели сразу более 90 человек
Подросток на мопеде врезался в автомобиль
В загородных лагерях устроят резервный коечный фонд на случай вспышек болезни
Специальную молитву будут читать на каждой божественной литургии