В Бурятию прибыл уникальный поезд минобороны

Гости акции осмотрели экспонаты передвижной выставки. В 17-ти тематических вагонах северобайкальцы и гости города смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.- Дети наши никогда не видели в живую технику военную. Нам очень интересно движение юнармии, поэтому мы сейчас пятиклассников готовим, чтобы у нас был юнармейский отряд. Нам интересно, чем вообще занимается армия России. Дети наши мало чего видели, поэтому пообщаться, посмотреть, это очень нам интересно, - отметила директор Северобайкальской школы Марина Белькова.Большой интерес у жителей Бурятии вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».- Детям очень понравилось, было интересно. Они с удовольствие проходили все вагоны. Желание у них было ещё раз даже пройти по вагонам, - рассказывает классный руководитель 8 класса Северобайкальской школы Любовь Майорова.На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.Масштабная всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. На обратном пути поезд совершит ещё одну остановку в Республике Бурятия, городе Улан-Удэ 12 июня. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».0+