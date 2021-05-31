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В Бурятии «закручивают гайки» на фоне разрастания COVID-19

В Бурятии «закручивают гайки» на фоне разрастания COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Усиление мер коснулось спортивных мероприятий и поликлиник

В Бурятии нарастает «третья волна» пандемии коронавирусной инфекции. С начала мая суточная заболеваемость в республике выросла в четыре раза и по состоянию на 31 мая составила 92 случая.

В воскресенье, 30 мая, состоялось внеплановое заседание республиканского оперативного штаба. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по реализации дополнительных мер борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Министерство здравоохранения Бурятии должно в круглосуточном режиме вести мониторинг коечного фонда. Разворачиваются дополнительные койки в ковидных стационарах республики. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 636 коек: занято – 550, свободно – 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86 %.

Медицинские организации усиливают работу call-центров, а также горячей линии 122.

Со 2 июня по 1 июля будут приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ.

Минпрому Бурятии поручено проводить мониторинг наличия лекарств для лечения COVID-19 в аптеках.

Спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить преимущественно без зрителей. Проведение мероприятий со зрителями в объёме не более 50 процентов, возможно только при согласовании министерства спорта и молодёжной политики Бурятии. Кроме того, все мероприятия, проводимые в универсальном зале ФСК, должны быть согласованы на оперативном штабе.

Отдельное внимание члены штаба удили контрольным мероприятиям. С 31 мая в ежедневном порядке проводятся рейды мобильных групп в коллективных средствах размещения, общественных местах, на объектах торговли, общественного питания, и на транспорте. В том числе рейды мобильных групп будут проходить по вечерам.

- За период работы с 21 октября 2021 года мобильными группами составлено более 15 тысяч протоколов. Уважаемые жители Бурятии, благополучие всех нас и наших близких зависит от нашего с вами ответственного отношения, в первую очередь, к своему здоровью. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы обеспечить меры профилактики, вашу безопасность. Но без вашей помощи нам не одолеть новую волну. Защитите себя! Носите маски в общественном транспорте, в местах большого скопления людей, соблюдайте правила дистанцирования, - обратился к жителям зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
коронавирус профилактика
 
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