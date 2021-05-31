Автомобильное движение во время проведения велогонки на Спиртзаводском тракте будет перекрыто
5 июня Бурятия присоединится к первой открытой всероссийской массовой велосипедной гонке «День велосипедиста». Соревнования проведут на 9-м километре Спиртзаводского тракта.
К участию допускаются граждане РФ и иностранных государств независимо от возраста и уровня подготовки. Соревнования пройдут на трёх дистанциях: 3 км для мальчиков и девочек 11-14 лет (2007-2010 гг.р.); 4 км для юношей и девушек 15-16 лет (2005-2006 гг.р); 15 км для мужчин и женщин 17 лет и старше (2004 г.р. и старше).
С 11:00 состоится регистрация участников. В 12:30 будет дан старт соревнований. На 14:30 запланированы подведение итогов и награждение. Победители и призёры получат кубки, медали и дипломы.
- Приветствуются весёлые и нарядные! Серые и с грустинкой- тоже в теме. Будем рады зрителям и группам поддержки, - сообщает федерация велоспорта Бурятии.
Напомним, что автомобильное движение на время проведения гонки будет перекрыто. На следующий день в этом же месте состоится первый этап кубка республики.
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Бурятия присоединится ко всемирному Дню велосипедиста
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