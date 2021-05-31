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Жительницу Бурятии обманули при покупке машины

Жительницу Бурятии обманули при покупке машины
Общество,  Фото:pixabay.com
На крыше машины были обнаружены сварные швы кустарного производства

Бичурский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины о расторжении договора купли-продажи автомобиля.

Женщина купила автомобиль стоимостью 495 тысяч рублей. Однако договор купли-продажи был заключен всего на 10 тысяч (чтобы продавцу не платить налог).

Зарегистрировать машину новая владелица в МРЭО УГИБДД не смогла. При повторном осмотре автомобиля на крыше были обнаружены сварные швы кустарного производства. О них женщине на знала в момент заключения договора.

Покупательница направила претензию продавцу с требованием о возврате суммы покупки автомобиля, но в ответ на претензию тот устно согласился вернуть лишь 10 тысяч рублей - сумму, указанную в договоре.

- Согласно положениям ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется, - пояснили в суде.

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав экспертное заключение, договор купли-продажи автомобиля и иные документы, суд пришёл к выводу о том, что заключенный договор подлежит расторжению. А уплаченные женщиной средства по договору - взысканию с мужчины, а приобретённый автомобиль - возвращению ему после возврата последним всей суммы денежных средств.

- При наличии внесённых изменений в конструкцию спорного транспортного средства невозможна его регистрация в органах ГИБДД. Таким образом истец была лишена возможности использовать приобретённый автомобиль по целевому назначению, то есть лишена того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора, - отметили также в районном суде.

Недавно было вынесено решение о расторжении договора купли-продажи автомобиля. Бывшего владельца обязали вернуть женщине 495 тысяч рублей. 
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