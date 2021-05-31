Победителем в своей весовой категории стал Дмитрий Коломин
С 27 по 30 мая в Казани прошли чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии. Гиревики боролись за медали в двоеборье, рывке и эстафетах.
По итогам первого дня соревнований отличились спортсмены из Бурятии. Дмитрий Коломин стал золотым медалистом первенства Европы среди юниоров в весовой категории 68 кг (толчок 103, рывок 151), одержав победу в упорнейшей борьбе. Всё решил рывок гирь весом 32 кг. Андрей Рассадин стал серебряным призёром чемпионата Европы в весовой категории 73 кг. На этот раз ему не удалось «оборвать» своего соперника (толчок 134, рывок 200). Василий Недорезов завоевал бронзовую награду чемпионата Европы в весовой категории 63 кг (толчок 90, рывок 84).
Во второй день в весовой категории 63 кг Василий Недорезов выиграл «серебро», зафиксировав 55 подъёмов в дисциплине «длинный цикл» с гирями 32 кг. В весовой категории 78 кг сразу два представителя Бурятии оказались на пьедестале: Сергей Любимский с результатом 80 подъёмов в длинном цикле завоевал серебряную награду, а Сергей Каргин с результатом 69 подъёмов занял третье место. Об этом сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
По информации группы «Иволгинск Спорт», золотые награды чемпионата получили спортсмены Иволгинского района Надежда Кокорина и Александр Усольцев. Также первое место на первенстве Европы выиграл Артём Потёмкин.
Гиревики Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате Европы
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