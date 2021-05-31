Экзамены продлятся по 2 июля
Сегодня, 31 мая, в столице Бурятии выпускники начали сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. В этом году в Улан-Удэ единый государственный экзамен примут у 3028 одиннадцатиклассников и 413 выпускников прошлых лет. Основной этап ГИА-11 пройдёт с 31 мая по 2 июля.
31 мая – география, литература, химия.
3-4 июня - русский язык.
7 июня - математика профильного уровня.
11 июня - история, физика.
15 июня – обществознание.
18 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология.
21-22 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»).
24-25 июня - информатика и ИКТ.
28-29 июня, 2 июля – резервные дни.
Напомним, что в этом году математика базового уровня отменена. Те, кто не планируют поступать в вуз в России, могут сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку, либо ЕГЭ по русскому языку. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только русский язык.
Для проведения ЕГЭ определили 15 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все ППЭ обеспечены станциями печати и сканирования. С 2021 года сканирование проводится в аудитории. Также все пункты оснащены металлодетекторами и системой видеонаблюдения.
- Для того, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным, будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ более 3000 выпускников начали сдавать ЕГЭ
Общество, Фото:
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