Средства на возведение субургана собрали жители
В пригороде Улан-Удэ – в селе Сужа Иволгинского района - возвели ступу. Местные жители общими усилиями организовали сбор денежных средств на строительство субургана. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
30 мая прошёл обряд освящения ступы.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной также Иволгинском районе появилась ещё одна буддийская ступа. Она была установлена в местности Ошор-Булаг (Сталино). Ступу посвятили началу первых молебнов в Иволгинском дацане, которые состоялись почти 76 лет назад.
В пригороде Улан-Удэ появилась новая ступа
Общество, Фото:
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