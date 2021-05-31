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В пригороде Улан-Удэ появилась новая ступа

В пригороде Улан-Удэ появилась новая ступа
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Иволга-инфо"
Средства на возведение субургана собрали жители

В пригороде Улан-Удэ – в селе Сужа Иволгинского района - возвели ступу. Местные жители общими усилиями организовали сбор денежных средств на строительство субургана. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».

30 мая прошёл обряд освящения ступы.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной также Иволгинском районе появилась ещё одна буддийская ступа. Она была установлена в местности Ошор-Булаг (Сталино). Ступу посвятили началу первых молебнов в Иволгинском дацане, которые состоялись почти 76 лет назад. 


буддизм
 
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