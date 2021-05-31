В Бурятии среди инвалидов проведут чемпионат «Кулинарный расколбас»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В республике реализуется социальный проект «Кулинарная школа»



В Бурятии реализуют проект «Кулинарная школа». На грантовые средства закуплено оборудование для проведения серии мастер-классов по кулинарному искусству для ребят с инвалидностью от шеф-поваров Улан-Удэ. Участниками проекта стали воспитанники дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в течение двух месяцев шеф-повара известных ресторанов столицы Бурятии будут записывать для участников проекта мастер-классы с приготовлением интересных блюд, которые они должны будут повторить в качестве домашнего задания.



- Во время обучающих мероприятий, наши ребята научатся чему-то новому у квалифицированных специалистов. Детям в доступной форме объяснят и научат основным знаниям по своей специальности и основным практическим навыкам. Просмотрев видеоролики, наши поварята под руководством воспитателей своими руками готовили шаурму, пиццу «Сырный цыпленок» и буузы. После познавательной программы по приготовлению блюда детям предлагается чаепитие, на котором они обязательно попробуют свои кулинарные изделия и угостят ими своих педагогов, - рассказала директор «Журавушки» Марина Рогачёва.



По словам руководителя региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Найдал» Елены Шитиковой, запланировано не менее восьми мастер-классов. В завершении проекта состоится чемпионат по кулинарному искусству среди детей и молодых людей с инвалидностью «Кулинарный расколбас».



- По итогам мастер-классов и выполненных домашних заданий будут отобраны девять самых активных участников для участия в чемпионате «Кулинарный расколбас» – по три участника в трёх возрастных категориях, который ориентировочно состоится в июле этого года, - уточнила общественница и автор проекта «Кулинарная школа».

