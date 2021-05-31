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В Иркутске отремонтируют ледокол-музей «Ангара»

В Иркутске отремонтируют ледокол-музей «Ангара»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области
Капитальный ремонт верхней палубы стартует в июне

В Иркутске капитальный ремонт ледокола «Ангара» начнётся в июне. На судне восстановят верхнюю (шлюпочную) палубу. Сейчас эта территория ледокола, который является объектом культурного наследия регионального значения и отделом областного краеведческого музея, закрыта для посещения. После капитального ремонта и воссоздания исторического облика там разместят экспозиции.

- Капитальный ремонт ледокола «Ангара» проходил в 1989-90 годах. Тогда заброшенное судно подняли с воды, установили на нынешнем месте, отреставрировали и открыли в нём музей. В нём ежегодно проводится косметический ремонт, но этого уже мало. На проведение капитального ремонта из областного бюджета выделено 6,2 миллиона рублей, - отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Сейчас на ледокол «Ангара» завозят необходимые материалы для проведения работ. Во время капитального ремонта железный настил верхней палубы заменят деревянным. Специалисты снесут и воссоздадут в своём историческом деревянном облике капитанскую рубку и каюту капитана. В настоящее время они выполнены из листового металла. В помещениях восстановят первоначальное интерьерное убранство. В каюте организуют тематическую экспозицию, в рубке можно будет увидеть навигационные приборы 19-20 веков.

Также пройдёт ремонт каюты ледокола, в которой находится, лестница, ведущая на верхнюю палубу. Специалисты подрядной организации укрепят, а где необходимо - заменят все леерные конструкции, то есть перила и ограждения на верней палубе, покрасят судно, его мачты, паровые трубы и металлические надстройки, обновят и частично переделают инженерные коммуникации. Завершить капитальный ремонт планируют в конце ноября. На это время ледокол частично будет закрыт для посещения туристами.

Ледокол «Ангара» – один из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Он был построен в Великобритании и в разобранном виде доставлен на Байкал. С 1900 года ледокол обеспечивал сквозное движение по Транссибирской магистрали, на которой ещё не было Кругобайкальской железной дороги. В порту Байкал грузы перемещали на ледоколы «Ангара» и «Байкал» и перевозили на противоположную сторону озера.

До наших дней на ледоколе «Ангара» в рабочем состоянии сохранился двигатель и машинное отделение. На ледоколе развёрнута экспозиция по истории судоходства на озере Байкал. В ней представлено более 50 предметов из фондов Иркутского областного краеведческого музея. Среди экспонатов – макеты и модели различных судов, которые ходили по Байкалу с 17 века. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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