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В Улан-Удэ осуждённым устроили виртуальную экскурсию

В Улан-Удэ осуждённым устроили виртуальную экскурсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экскурсию приурочили к общероссийскому дню библиотек

В исправительных колониях строгого режима №2 и №8 в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к общероссийскому дню библиотек.

Для осуждённых провели лекции, из которых они узнали об истории праздника, первых библиотеках, а также об одной из старейших библиотек Сибири - Национальной библиотеке Бурятии.

Осуждённые исправительной колонии № 2 побывали на виртуальной экскурсии в Российской государственной библиотеке - самой большой библиотеке нашей страны. Также им продемонстрировали научно-популярный фильм «Самые красивые библиотеки мира».

В библиотеке исправительной колонии № 8 прошла книжная выставка. На ней были представлены книжные новинки из последнего пополнения библиотечного фонда. Осуждённые смогли познакомиться с произведениями Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта, Марка Твена, Джека Лондона, Оноре де Бальзака и другими, сообщили в УФСИН по Бурятии.
осужденные колония библиотека
 
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