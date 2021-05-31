Экскурсию приурочили к общероссийскому дню библиотек
В исправительных колониях строгого режима №2 и №8 в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к общероссийскому дню библиотек.
Для осуждённых провели лекции, из которых они узнали об истории праздника, первых библиотеках, а также об одной из старейших библиотек Сибири - Национальной библиотеке Бурятии.
Осуждённые исправительной колонии № 2 побывали на виртуальной экскурсии в Российской государственной библиотеке - самой большой библиотеке нашей страны. Также им продемонстрировали научно-популярный фильм «Самые красивые библиотеки мира».
В библиотеке исправительной колонии № 8 прошла книжная выставка. На ней были представлены книжные новинки из последнего пополнения библиотечного фонда. Осуждённые смогли познакомиться с произведениями Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта, Марка Твена, Джека Лондона, Оноре де Бальзака и другими, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым устроили виртуальную экскурсию
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