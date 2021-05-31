Планируется высадить деревья, кусты и цветы
В начале июня в Тугнуйском дацане, который находится в улусе Харьястка Мухоршибирского района Бурятии, состоится большая уборка, а также работы по озеленению.
2 июня на территории дацана состоится уборка, побелка и покраска.
3 июня запланирована посадка деревьев, кустов и цветов. Всего планируется высадить более 150 корней.
Представители Тугнуйского дацана приглашают принять участие в работах всех желающих.
В Бурятии озеленят дацан
Общество, Фото:
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