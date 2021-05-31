В Бурятии озеленят дацан

Планируется высадить деревья, кусты и цветы



В начале июня в Тугнуйском дацане, который находится в улусе Харьястка Мухоршибирского района Бурятии, состоится большая уборка, а также работы по озеленению.



2 июня на территории дацана состоится уборка, побелка и покраска.



3 июня запланирована посадка деревьев, кустов и цветов. Всего планируется высадить более 150 корней.



Представители Тугнуйского дацана приглашают принять участие в работах всех желающих.

