В Улан-Удэ зальют асфальтом ещё два двора

Работы завершат в июне



Дворы по улице Геологическая, 19 и 21 этим летом заасфальтируют. Сейчас идёт планировка и подготовка основания для укладки асфальта, сообщили в администрации Улан-Удэ.



– Сколько себя помню, в этом дворе всегда были трещины в асфальте. Когда проезжаешь на автомобиле, то задеваешь большие кочки. Очень неудобно было, - поделился своим мнением один из жителей двора Денис.



В апреле подрядная организация «Инвестстрой» начала ремонт. Сперва планируется уплотнить дорогу катком, а с этой недели приступить к укладке самого асфальта. «Управляющие компании и жильцы активно участвуют в обсуждении мест для парковки и съездов», - заявили в мэрии. Сдать два двора подрядчик планирует в июне, но отметил, что всё зависит от погодных условий.

