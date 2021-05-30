В Бурятии предупредили о высоких рисках лесных пожаров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Предупреждение касается двух районов



По данным синоптиков, 31 мая в Бичурском и Северо-Байкальском районах Бурятии ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ, в том числе на личных участках и огородах.



Отметим, всего существует пять степеней пожарной опасности в лесах: первая (опасность отсутствует), вторая (опасность малая), третья (средняя), четвёртая (высокая) и пятая (чрезвычайная).

