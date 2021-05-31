 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода

В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Временами ожидаются сильные порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентра, 31 мая в республике сохранится неустойчивая погода. Днём местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом.

Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +11,+16, местами +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +11,+13.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
Общество, 31.05.2021
Временами ожидаются сильные порывы ветра
В центре Улан-Удэ убрали скандальную мемориальную доску
В центре Улан-Удэ убрали скандальную мемориальную доску
Общество, 30.05.2021
Реакция последовала после скандала месячной давности
В Бурятии предупредили о высоких рисках лесных пожаров
В Бурятии предупредили о высоких рисках лесных пожаров
Общество, 30.05.2021
Предупреждение касается двух районов
Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Общество, 30.05.2021
Алексей Цыденов пожелал, чтобы «Буряад ТВ» смотрели круглые сутки

В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
Общество, 30.05.2021
Открытки подарят детям из центра «Малышок»
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
Общество, 30.05.2021
В Бичурском районе прошла акция «Посади лес»
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество, 30.05.2021
Осуждённые мужчины сдали квалификационные экзамены
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
Общество, 30.05.2021
Летние маршруты начали действовать в Байкальском заповеднике
В лесах Бурятии ловят нарушителей
В лесах Бурятии ловят нарушителей
Общество, 30.05.2021
Нарушения правил пожарной безопасности выявляют практически каждый день  
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Общество, 30.05.2021
Приказ об антиковидном молебне отдал глава буддистов России
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
Общество, 30.05.2021
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Общество, 30.05.2021
Бурятская теннисистка на пути к медали одержала волевую победу над британкой
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Общество, 30.05.2021
30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
Общество, 30.05.2021
Акция прошла на улице Революции 1905 года
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.05.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^