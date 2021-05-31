Временами ожидаются сильные порывы ветра
По данным Бурятского Гидрометцентра, 31 мая в республике сохранится неустойчивая погода. Днём местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +11,+16, местами +5,+10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +11,+13.
В последний день весны в Бурятии будет неустойчивая погода
Общество, Фото:
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