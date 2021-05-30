Открытки подарят детям из центра «Малышок»
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась акция «Рисунок для ребёнка». Акция была приурочена к Международному Дню защиты детей, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В акции приняли участие 38 женщин. Они нарисовали рисунки для своих детей и изготовили открытки для ребятишек из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
- Пусть это совсем маленький и скромный подарок. Самое главное для ребёнка — это чувство заботы и внимания, - поделилась одна из осуждённых.
В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
Общество, Фото:
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