В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Открытки подарят детям из центра «Малышок»



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась акция «Рисунок для ребёнка». Акция была приурочена к Международному Дню защиты детей, сообщили в УФСИН по Бурятии.



В акции приняли участие 38 женщин. Они нарисовали рисунки для своих детей и изготовили открытки для ребятишек из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».



- Пусть это совсем маленький и скромный подарок. Самое главное для ребёнка — это чувство заботы и внимания, - поделилась одна из осуждённых.

