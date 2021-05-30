 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

28 мая

Популярное

В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки

В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Открытки подарят детям из центра «Малышок»

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась акция «Рисунок для ребёнка». Акция была приурочена к Международному Дню защиты детей, сообщили в УФСИН по Бурятии.

В акции приняли участие 38 женщин. Они нарисовали рисунки для своих детей и изготовили открытки для ребятишек из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».

- Пусть это совсем маленький и скромный подарок. Самое главное для ребёнка — это чувство заботы и внимания, - поделилась одна из осуждённых.
осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Первый телеканал на бурятском языке начал вещание
Общество, 30.05.2021
Алексей Цыденов пожелал, чтобы «Буряад ТВ» смотрели круглые сутки

В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
В Улан-Удэ 38 осуждённых женщин нарисовали открытки
Общество, 30.05.2021
Открытки подарят детям из центра «Малышок»
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны
Общество, 30.05.2021
В Бичурском районе прошла акция «Посади лес»
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество, 30.05.2021
Осуждённые мужчины сдали квалификационные экзамены
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
В Байкальском заповеднике к новому сезону подготовили экотропу
Общество, 30.05.2021
Летние маршруты начали действовать в Байкальском заповеднике
В лесах Бурятии ловят нарушителей
В лесах Бурятии ловят нарушителей
Общество, 30.05.2021
Нарушения правил пожарной безопасности выявляют практически каждый день  
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Ламы Бурятии помолятся о прекращении третьей волны коронавируса
Общество, 30.05.2021
Приказ об антиковидном молебне отдал глава буддистов России
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
В Бурятии третий день подряд выявляют более 80 больных COVID-19
Общество, 30.05.2021
Растёт число ковидных коек и госпитализированных больных
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Общество, 30.05.2021
Бурятская теннисистка на пути к медали одержала волевую победу над британкой
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Бурятия отмечает 98-летие образования республики
Общество, 30.05.2021
30 мая отмечается самый молодой праздник Бурятии
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя
Общество, 30.05.2021
Акция прошла на улице Революции 1905 года
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.05.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
Общество, 29.05.2021
После присяги военнослужащих распределили по подразделениям
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
Общество, 29.05.2021
Профилактическая акция прошла в Заиграевском районе
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет
Общество, 29.05.2021
Domestos назвал победителей конкурса школьных туалетов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^