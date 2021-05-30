В Бурятии на месте сильного пожара посадили сосны









Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили лесники и волонтёры в Бичурском районе Бурятии. Посадка прошла на территории, погибшей от верхового лесного пожара 2016 года, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В посадке участвовали сотрудники Бичурского лесхоза и лесничества, волонтеры экологического движения «Новая энергия», а также студенты.- На этой территории прошёл очень сложный верховой пожар, который уничтожал всё на своём пути. Сейчас мы вместе с волонтёрами и студентами восстанавливаем погибший лес, - рассказал главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Перед посадкой специалисты провели инструктаж, объяснив, как правильно посадить сеянцы.- Я считаю, что каждый должен внести вклад в восстановление лесов, ведь только от нас зависит будущее лесных богатств республики. Также это занятие полезно и для здоровья, так как при работе с «мечом Колесова» задействуют все группы мышц, - поделился руководитель экологического объединения Чингис Болотов.