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В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров

В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые мужчины сдали квалификационные экзамены

В профессиональном училище при исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ прошла итоговая аттестация осуждённых, обучавшихся по программам профессиональной подготовки «Повар» и «Машинист(кочегар) котельной».

- Экзаменационная комиссия проверила теоретические знания и практические навыки выполнения квалификационных работ осуждёнными. В состав комиссий вошли сотрудники исправительного учреждения, представители образовательного учреждения, а также кустовой инспекции технического надзора ГУФСИН России по Иркутской области, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По итогам квалификационного экзамена обучающимся присвоили квалификационные разряды и выдали свидетельства о прохождении обучения.

По мнению педагогов училища, данные профессии являются востребованными не только в исправительном учреждении, но и на региональном рынке труда.

осужденные колония
 
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