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В лесах Бурятии ловят нарушителей

В лесах Бурятии ловят нарушителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения правил пожарной безопасности выявляют практически каждый день

За прошедшие сутки в Бурятии лесных пожаров не обнаружили, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Только за прошедшие сутки выявлено 24 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала года выявлено 981 нарушение правил пожарной безопасности.

В республике действует особый противопожарный режим. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
Лес пожарная безопасность
 
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