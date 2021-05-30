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Дари Саханова завоевала бронзу в Испании

Дари Саханова завоевала бронзу в Испании
Общество,  Фото:из личного архива Дари Сахановой
Бурятская теннисистка на пути к медали одержала волевую победу над британкой

На кортах известной испанской теннисной академии Санчес Касаль завершились матчи международного турнира Circuit Absolut FCT под эгидой Федерации тенниса Каталонии.В соревнованиях женского одичночного разряда приняли участие теннисистки из Великобритании, Италии, Испании, Португалии, России, Франции, Швеции и Японии.

Бурятская теннисистка Дари Саханова в полуфинальном матче уступила второй сеянной в турнирной сетке, своей соотечественнице Валерии Авдеевой (2:6, 2:6).

В матчах предварительной стадии Дари в 1/8 финала одержала победу в напряжённом матче против британки Анны Лизе Смит в розыгрышах решающего тайбрейка (4:6, 6:3, 10:4). В матче ¼ финала бурятская теннисистка повела с первых геймов в игре с четвёртой сеянной Ананией Прасад Вартаклисе, и во втором сете соперница отказалась от продолжения матча (6:3, 4:1). Победительницей турнира стала японка Эка Йори.

Байкал Daily связался с Дари Сахановой: «Матч в полуфинале не сложился не мою пользу, хотя были шансы переломить игру в свою пользу. Вчера после матча провела вечернюю тренировку. Сейчас в Испании в разгаре грунтовый сезон. Следующие соревнования в Барселоне стартуют в понедельник. Постараюсь настроиться. Планировала сыграть турниры в Бишкеке и Австрии, но из-за задержек с оформлением студенческой визы не имею возможности вылететь. Завершаю учебный год в гимназии AESA. Сдала экзамены. Всё отлично. Работаем дальше».

В начале апреля Дари впервые сыграла в финале соревнований испанского юниорского тура, завоевав серебряную медаль.

В 2020 году Дари Саханова стала обучаться в известной теннисной академии Луиса Бругера в Барселоне.

спорт теннис
 
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