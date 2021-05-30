В Улан-Удэ в районе вокзала посадили тополя

Акция прошла на улице Революции 1905 года



На улице Революции 1905 года сотрудники РЖД и администрации Железнодорожного района Улан-Удэ высадили 83 саженца тополя.



- Настроение отличное, погода солнечная. Сегодня у нас в посадке саженцев участвуют сотрудники железной дороги, будем высаживать пирамидальные тополя на улице Революции, 1905 года, - поделился сотрудник администрации Железнодорожного района Золто Хамаганов.



В посадке приняли участие более 20 добровольцев из организаций: ОАО «РЖД», администрации района и МБУ «Городское Лесничество». За полтора часа участники акции вскопали ямы и высадили 83 саженца тополя.



- Наш город заслуживает быть зелёным и красивым. Мы с большой радостью принимаем участие в проекте, тем более, что генеральным директором компании ОАО «РЖД» 2021 год объявлен годом экологии, - сообщил заместитель начальника улан-удэнского центра организации работы железнодорожных станций Евгений Попов.



Высадка деревьев и кустарников продлится до конца месяца. Всего по программе «Зеленый город» в этом году посадят 26 тысяч зелёных насаждений. В планах в этом году озеленить около 50-ти локаций, провести эксперименты по выращиванию морозоустойчивого газона, многолетних растений, приживаемости саженцев на различных типах почвогрунтов, сообщили в администрации Улан-Удэ.



