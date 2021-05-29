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Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»

Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой ВВО
В состав команды ВВО также вошли военные Забайкалья

Команда Восточного военного округа стала победителем всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который проходил в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ВВО.

Команда состоит из экипажа танкистов с города Борзя, Забайкальский край и 2-х танковых экипажей мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Кяхта. В ближайшее время команда ВВО начнёт подготовку для участие в международном этапе конкурса, который состоится в подмосковном Алабино в августе.

Как сообщал «Байкал-Daily», отбор по «Танковому биатлону» завершился в марте и проходил в два этапа.

В 2019 году на международных армейских играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За эту победу глава Бурятии подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.

В 2020 году танковый экипаж из Бурятии (Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько) в составе сборной России также стал победителем танкового биатлона на Армейских международных играх. Танковый экипаж из Бурятии выступал на первом этапе эстафеты российской сборной. Эти военные служат в Кяхте.

ВВО
 
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