В состав команды ВВО также вошли военные Забайкалья
Команда Восточного военного округа стала победителем всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который проходил в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ВВО.
Команда состоит из экипажа танкистов с города Борзя, Забайкальский край и 2-х танковых экипажей мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Кяхта. В ближайшее время команда ВВО начнёт подготовку для участие в международном этапе конкурса, который состоится в подмосковном Алабино в августе.
Как сообщал «Байкал-Daily», отбор по «Танковому биатлону» завершился в марте и проходил в два этапа.
В 2019 году на международных армейских играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За эту победу глава Бурятии подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.
В 2020 году танковый экипаж из Бурятии (Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько) в составе сборной России также стал победителем танкового биатлона на Армейских международных играх. Танковый экипаж из Бурятии выступал на первом этапе эстафеты российской сборной. Эти военные служат в Кяхте.
Военные из Бурятии победили на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Активисты озеленили территорию ТОСа
В состав команды ВВО также вошли военные Забайкалья
Вещание канала будет круглосуточным
В республике потушили четыре лесных пожара
По итогам интенсива участники рассмотрят возможность регистрации в качестве туроператора
Юрия Козлова ждёт месячный малыш с очень сложной атрезией пищевода
Водитель ехал по разрушенной дамбе
Мальчик поранил спину гвоздём
За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано
Дорожные полицейские с начала года выявили почти 300 нарушений
Сельчанин получил условный срок
В прошлом году ДТП с участием детей было больше
В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая
Местами ожидаются грозы