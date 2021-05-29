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В Бурятии более 100 призывников приняли присягу

В Бурятии более 100 призывников приняли присягу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После присяги военнослужащих распределили по подразделениям

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, более 100 призывников приняли Военную присягу. Перед этим военнослужащие прошли месячный курс общевойсковой подготовки в учебных подразделениях.

- В мероприятиях по приведению к Военной присяге приняли участие ветераны, представители русской православной церкви, родители военнослужащих и другие почётные гости. Все присутствующие отметили важность данного мероприятия как для самих военнослужащих, принявших присягу, так и для их командиров, под чьим руководством новобранцы будут проходить службу, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Также командиры соединений рассказали родителям о специфике выполняемых задач и ответили на возникшие вопросы.

После присяги военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они приступят к боевой подготовке.


ВВО
 
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