В Бурятии более 100 призывников приняли присягу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После присяги военнослужащих распределили по подразделениям



В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, более 100 призывников приняли Военную присягу. Перед этим военнослужащие прошли месячный курс общевойсковой подготовки в учебных подразделениях.



- В мероприятиях по приведению к Военной присяге приняли участие ветераны, представители русской православной церкви, родители военнослужащих и другие почётные гости. Все присутствующие отметили важность данного мероприятия как для самих военнослужащих, принявших присягу, так и для их командиров, под чьим руководством новобранцы будут проходить службу, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Также командиры соединений рассказали родителям о специфике выполняемых задач и ответили на возникшие вопросы.



После присяги военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они приступят к боевой подготовке.





