Профилактическая акция прошла в Заиграевском районе
В Заиграевском районе Бурятии активисты отряда ЮИД «Пешеход - отличник» в преддверии летних каникул напомнили взрослым о безопасности юных участников дорожного движения. Ребята обратились к водителям и пешеходам с призывом соблюдать ПДД и быть примером для детей на дороге.
Автомобилистов просили быть внимательными при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
«Заранее снижайте скорость и будьте бдительными за рулём транспортных средств, особенно вблизи детских учреждений», - добавили школьники.
Пешеходам напомнили о личной ответственности и необходимости соблюдения ПДД. Взрослым рекомендовали показывать пример законопослушного поведения на проезжей части.
Всем участникам акции ЮИДовцы подарили светоотражающие элементы и пожелали безопасного отдыха, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности
Общество, Фото:
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