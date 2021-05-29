В Бурятии школьники напомнили водителям о дорожной безопасности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Профилактическая акция прошла в Заиграевском районе



В Заиграевском районе Бурятии активисты отряда ЮИД «Пешеход - отличник» в преддверии летних каникул напомнили взрослым о безопасности юных участников дорожного движения. Ребята обратились к водителям и пешеходам с призывом соблюдать ПДД и быть примером для детей на дороге.



Автомобилистов просили быть внимательными при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.



«Заранее снижайте скорость и будьте бдительными за рулём транспортных средств, особенно вблизи детских учреждений», - добавили школьники.



Пешеходам напомнили о личной ответственности и необходимости соблюдения ПДД. Взрослым рекомендовали показывать пример законопослушного поведения на проезжей части.



Всем участникам акции ЮИДовцы подарили светоотражающие элементы и пожелали безопасного отдыха, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

