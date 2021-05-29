В Бурятии ТОСовцы занялись озеленением

Активисты озеленили территорию ТОСа



ТОС «Содружество» озеленяет город Северобайкальск.



26-27 мая ТОСовцы «Содружества» озеленили свою территорию. Они посадили 30 елей со стороны главной дороги по ул. Студенческой. Высаживали ели наряду со взрослыми и дети, сообщает группа «Северобайкальск-инфо.24/7».



- Мы активно привлекаем к работе своих детей, чтобы они знали, как нелегко даётся красота вокруг, берегли свой труд и труд своих родителей, - рассказал председатель ТОС «Содружество» Руслан Казаров





