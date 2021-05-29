В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар





За прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Закаменском, Кабанском, Тарбагатайском районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ.В Закаменском районе лесной пожар возник от сухой грозы, все остальные возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём составила почти 11 га.На тушении работало 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 12 единиц спецтехники.Лесные пожары ликвидированы, на утро 29 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.