В Бурятии из-за сухой грозы произошёл лесной пожар

В республике потушили четыре лесных пожара
За прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Закаменском, Кабанском, Тарбагатайском районах Бурятии и пригороде Улан-Удэ.
В Закаменском районе лесной пожар возник от сухой грозы, все остальные возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём составила почти 11 га.
На тушении работало 58 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 12 единиц спецтехники.
Лесные пожары ликвидированы, на утро 29 мая новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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В республике потушили четыре лесных пожара
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