В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике местами небольшие и умеренные дожди. Ветер западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, по северу -1,-6, днём +12,+17, по Прибайкалью и при осадках по юго-западу +6,+11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +14,+16.
В Бурятии местами дожди
Общество, Фото:
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