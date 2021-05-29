В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин

Водитель ехал по разрушенной дамбе
В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое мужчин - водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».
Было установлено, что вблизи села Кундуй Куйтунского района 46-летний автомобилист решил проехать по разрушенной дамбе, предназначенной для перегона скота. В результате машина съехала в водоём ,водитель и 63-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудниками ГИБДД организовано извлечение транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД Иркутской области.
Водитель ехал по разрушенной дамбе
Мальчик поранил спину гвоздём
За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано
Дорожные полицейские с начала года выявили почти 300 нарушений
Сельчанин получил условный срок
В прошлом году ДТП с участием детей было больше
В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая
Местами ожидаются грозы
Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км
Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт
В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
Байкальский заповедник подвёл итоги весенней работы фотоловушек
Список номинаций могут расширить за счёт поэзии и краеведческой литературы
Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья