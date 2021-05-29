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В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин

В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин
Общество, 
Водитель ехал по разрушенной дамбе

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое мужчин - водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».

Было установлено, что вблизи села Кундуй Куйтунского района 46-летний автомобилист решил проехать по разрушенной дамбе, предназначенной для перегона скота. В результате машина съехала в водоём ,водитель и 63-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками ГИБДД организовано извлечение транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД Иркутской области.

ДТП Иркутская область
 
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