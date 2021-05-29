В Иркутской области в ДТП пострадали двое мужчин





В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое мужчин - водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».Было установлено, что вблизи села Кундуй Куйтунского района 46-летний автомобилист решил проехать по разрушенной дамбе, предназначенной для перегона скота. В результате машина съехала в водоём ,водитель и 63-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении доставлены в медицинское учреждение.Сотрудниками ГИБДД организовано извлечение транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в УГИБДД Иркутской области.