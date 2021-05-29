 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

Популярное

Иркутские автоинспекторы экстренно доставили ребёнка в больницу

Иркутские автоинспекторы экстренно доставили ребёнка в больницу
Общество,  Фото:screenshot
Мальчик поранил спину гвоздём

18 мая около 18 часов вечера на стационарном посту ДПС при въезде в Иркутск, к экипажу ГИБДД обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 8-летний сын упал и сильно поранил спину гвоздём.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Антон Семенов тут же принял решение о сопровождении семьи в больницу, так как на счету была каждая минута, а на дорогах вечерний час-пик. Менее чем за 10 минут используя звуковые и световые сигналы полицейский сопроводил автомобиль с ребёнком, который истекал кровью, в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где и передал его в руки врачей.

Накануне благодарный отец с сыном прибыли на тот самый стационарный пост ДПС и поблагодарить отзывчивого сотрудника ГИБДД за оказанную помощь, сообщает УГИБДД Иркутской области.

Также дорожные полицейские подарили школьнику рюкзак, наклейки и брелок со светоотражающими элементами.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнские сотрудники ГИБДД доставили до больницы мужчину, нуждающегося в помощи врачей.

ГИБДД Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ещё 83 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Ещё 83 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Общество, 29.05.2021
За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано
В Бурятии отстранили водителей автобусов с просроченными правами
В Бурятии отстранили водителей автобусов с просроченными правами
Общество, 29.05.2021
Дорожные полицейские с начала года выявили почти 300 нарушений  
Житель Бурятии спалил сено начальника
Житель Бурятии спалил сено начальника
Общество, 29.05.2021
Сельчанин получил условный срок 
С начала года в Бурятии в ДТП пострадали 27 детей
С начала года в Бурятии в ДТП пострадали 27 детей
Общество, 29.05.2021
В прошлом году ДТП с участием детей было больше
В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
Общество, 29.05.2021
В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
Общество, 29.05.2021
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая
Бурятию опять накроют дожди
Бурятию опять накроют дожди
Общество, 29.05.2021
Местами ожидаются грозы 
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
Общество, 28.05.2021
Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Общество, 28.05.2021
Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
Общество, 28.05.2021
В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
Общество, 28.05.2021
Байкальский заповедник подвёл итоги весенней работы фотоловушек
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Общество, 28.05.2021
Список номинаций могут расширить за счёт поэзии и краеведческой литературы
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
Общество, 28.05.2021
Горожанам покажут фильмы, графику и блюда Кореи
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Общество, 28.05.2021
Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^