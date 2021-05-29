Мальчик поранил спину гвоздём
18 мая около 18 часов вечера на стационарном посту ДПС при въезде в Иркутск, к экипажу ГИБДД обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 8-летний сын упал и сильно поранил спину гвоздём.
Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Антон Семенов тут же принял решение о сопровождении семьи в больницу, так как на счету была каждая минута, а на дорогах вечерний час-пик. Менее чем за 10 минут используя звуковые и световые сигналы полицейский сопроводил автомобиль с ребёнком, который истекал кровью, в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где и передал его в руки врачей.
Накануне благодарный отец с сыном прибыли на тот самый стационарный пост ДПС и поблагодарить отзывчивого сотрудника ГИБДД за оказанную помощь, сообщает УГИБДД Иркутской области.
Также дорожные полицейские подарили школьнику рюкзак, наклейки и брелок со светоотражающими элементами.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнские сотрудники ГИБДД доставили до больницы мужчину, нуждающегося в помощи врачей.
Иркутские автоинспекторы экстренно доставили ребёнка в больницу
Общество, Фото:
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