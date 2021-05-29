В Бурятии отстранили водителей автобусов с просроченными правами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Дорожные полицейские с начала года выявили почти 300 нарушений



За четыре месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 278 правонарушений, допущенных водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров.



Задержано и отстранено от управления два водителя автобусов, у которых на момент совершения нарушения истёк срок действий водительских удостоверений по категории «Д» - это водители маршрутов № 29 и 360. Задокументировано 23 нарушения правил перевозки пассажиров автобусами, установлено 39 фактов управления автобусами при наличии технических неисправностей, 3 нарушения правил использования тахографов, 20 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов.



К административной ответственности привлечены 31 должностное и 3 юридических лица, ответственные за выпуск и эксплуатацию автобусов.



- Внесено три представления об устранении причин и условий способствующих совершению административных правонарушений в ходе рассмотрения административных дел, —сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Бурятии возбуждено 95 дел в отношении собственников автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, из них 71 нарушение установленного скоростного режима.



За четыре месяца текущего года на дорогах республики с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили ранения, один человек погиб.



В основном, ДТП происходят из-за несоблюдения предпринимателями требований по допуску транспортных средств к эксплуатации, несоблюдение водителями и должностными лицами, режимов труда и отдыха, установленных законом, а также неиспользование ремней безопасности и отвлечение водителя от управления.



По всем дорожно-транспортным происшествиям с участием автобусов сотрудниками ГИБДД проводятся проверки для установления причин их совершения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



